Australian Open live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Carlos Alcaraz bestreiten das letzte Viertelfinale der Australian Open 2024. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österrech), bei Eurosport sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2024, 14:24 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev konnte von den sieben bisherigen Matches gegen Carlos Alcaraz vier für sich entscheiden.

Auf Grand-Slam-Ebene sinnt Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz auf Revanche, schließlich unterlag der Hamburger im Viertelfinale der US Open dem Spanier glatt in drei Sätzen. Immerhin konnte der Olympiasieger die letzte Begegnung in der Gruppenphase der ATP Finals nach Satzrückstand noch für sich entscheiden. In der Bilanz führt Zverev mit 4:3-Siegen. Während der 26-jährige im Turnierverlauf bislang fünf Sätze abgeben musste, hält der 20-jährige Alcaraz bislang bei einem Satzverlust.

Das Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz gibt es ab ca. 10:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV (in Österrech) und bei Eurosport sowie in unserem Liveticker.