Aber dann nutzen wir die Zeit, um einen Blick auf die Deutsche Nummer Eins zu werfen, die sich in der Weltrangliste zurück in die Top-20 gespielt hat und bei diesem Turnier an Position 16 gesetzt wird, damit im unteren Tableau gelandet ist - im Achtelfinale würde die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka drohen, aber bis dahin ist es noch ein weiter weg. Zumal der Fitnesszustand von Kerber nicht zu 100 Prozent klar ist. Seit der zweiten Jahreshälfte 2021 spielte die Kielerin, geboren allerdings in Bremen, wieder eine Rolle im Welttennis, gewann den Titel in Bad Homburg und erreichte anschliessend das Halbfinale von Wimbledon. Auch bei den US Open und in Indian Wells erreichte sie gute Ergebnisse. Eigentlich wollte sie das neue Jahr in Sydney beginnen, aber eine Woche nach Saisonbeginn erkrankte Kerber an Corona und musste ihre Pläne canceln, die Australian Open waren zum Glück nicht gefährdet, dennoch fehlt es ihr vor dem Erstrundenduell an Spielpraxis.