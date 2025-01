Australian Open live: Aryna Sabakenka vs. Paula Badosa im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Paula Badosa treffen im ersten Halbfinale der Australian Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2025, 09:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

Zwei Siege fehlen Aryna Sabalenka noch auf ihren dritten Titel in melbourne in Folge. Und jetzt geht es ausgerechnet gegen die besten Freundin auf der WTA-Tour: Paula Badosa. Die Voraussetzungen für die Weltranglisten-Erste stehen gut: Sabalenka hat fünf der sieben Partien gegen Badosa gewonnen.

Die Spanierin, in den letzten Jahren von Verletzungen geplagt, hat mit dem Erfolg gegen Coco Gauff im Viertelfinale für eine richtig große Überraschung gesorgt.

Sabalenka vs. Badosa - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Paula Badosagibt es ab 09:30 Uhr im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne