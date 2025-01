Australian Open live: Aryna Sabalenka vs. Anastasia Pavlyuchenkova im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka und Anastasia Pavlyuchenkova bestreiten das zweite Viertelfinale bei den Australian Open 2025. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.01.2025, 09:37 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat mit Anastasia Pavlyuchenkova noch ein, zwei Rechnungen offen

Es ist schon eine Weile her, dass Sabakenka und Pavlyuchenkova gegeneinander auf dem Platz gestanden sind. 2021 in Rland-Garros war´s, damals konnte sich die Russin in drei Sätzen behaupten. Insgesamt führt Pavlyuchenkova im Head-to-Head mit 2:1-Siegen.

Aryna Sabalenka ist aber dennoch die große Favoritin in diesem Turnier. Schließlich hat die Belarussin die letzten beiden Ausgaben der Australian Open für sich entscheiden können. Und bislang auch keine Schwächen gezeigt.

Sabalenka vs. Pavlyuchenkova - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Anastasia Pavlyuchenkova gibt es ab 9 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen