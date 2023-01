Aryna Sabalenka gewinnt die Australian Open 2023! In einem packenden Finale schlägt die 24-jährige Weissrussin eine starke Elena Rybakina mit 4:6, 6:3 und 6:4. Für den Sieg war bei Aryna Sabalenka ein Kraftakt von Nöten, denn der Start in das Match verlief alles andere als gut. Verdient ging der erste Durchgang an Elena Rybakina, die in der Folge allerdings Probleme hatte, ihr Niveau beim Aufschlag zu halten. Weil auch Sabalenka lange Zeit Schwierigkeiten hatte, entwickelte sich die erste Hälfte des zweiten Satzes ebenfalls zum Abnutzungskampf, ehe Sabalenka das Kommando übernomm und verdient den Ausgleich schaffte. Sie nahm den Schwung auch in Durchgang Drei mit und stellte ihre Kontrahentin vor Probleme. Elena Rybakina spielte hier keinesfalls schlecht, zum Ende hin war Aryna Sabalenka aber dann doch die aktivere und bessere Spielerin.