Australian Open live: Ashleigh Barty vs. Danielle Collins im TV, Livestream und Liveticker

Ashleigh Barty und Danielle Collins treffen im Endspiel der Australian Open 2022 aufeinander. Die Partie gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport, in Österreich bei ServusTV und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.01.2022, 16:33 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty spielt um ihren dritten, Danielle Collins um ihren ersten Major-Titel

Die letzte Aufgabe von Ashleigh Barty auf dem Weg zu ihrem ersten Championat bei den Australian Open könnte nicht nur aus mentaler Sicht die schwierigste werden: Denn gegen Danielle Collins hat Barty in der Vergangenheit ziemlich große Probleme gehabt. Insgesamt gab es zwischen den beiden bislang vier Partien, die letzte ging vor knapp einem Jahr in Adelaide glatt an Collins. Im Jahr zuvor hatte sich Barty an gleicher Stelle erst im Tiebreak des dritten Satzes durchgesetzt.

Die Form stimmt jedenfalls sowohl bei der Nummer eins des Turniers wie auch bei ihrer Herausforderin: Barty besiegte in der Vorschlussrunde Madison Keys ebenso glatt wie Collins die French-Open-Siegerin von 2020, Iga Swiatek.

Barty vs. Collins - wo es einen Livestream gibt

Die Partie zwischen Ashliegh Barty und Danielle Collins gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV.

