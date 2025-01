Australian Open live: Coco Gauff gegen Jodie Burrage im TV, Livestream und Liveticker

Coco Gauff trifft in der zweiten Runde der Australian Open 2025 auf die Britin Jodie Burrage. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 10:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

Coco Gauff trifft zum zweiten Mal auf Jodie Burrage

Eine Begegnung hat es zwischen Coco Gauff und Jodie Burrage bislang gegeben: 2023 konnte sich die Amerikanerin in Eatsbourne mit 6:1 und 6:1 durchsetzen.

Und natürlich ist Gauff auch in diesem Match die große Favoritin. Schießlich ist sie richtig gut in die Saison gestartet, wurde beim United Cup zur wertvollsten Spielerin gewählt.

Gauff vs. Burrage - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Coco Gauff und Jodie Burrage gibt es ab 9 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne