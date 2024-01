Australian Open live: Coco Gauff vs. Aryna Sabalenka im TV, Livestream und Liveticker

Coco Gauff und Aryna Sabalenka treffen im Halbfinale der Australian Open 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 9:30 Uhr liveim TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich), bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2024, 10:02 Uhr

© Getty Images Coco Gauff und Aryna Sabalenka nach dem Finale der US Open 2023

Es wird die Wiederauflage des Endspiels der US Open von 2023 werden. Damals konnte sich Coco gauff in drei Sätzen behaupten. Aryna Sabalenka wiederum tritt in Melbourne ja als Titelverteidigerin an.

Und die Frau aus Belarus hat im Viertelfinale deutlich weniger Probleme mit Barbora Krejcikova gehabt als Gauff mit Marta Kostyuk.

Das Match zwischen Coco Gauff und Aryna Sabalenka gibt es ab ca. 9:30 Uhr liveim TV und Livestream bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne