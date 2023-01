Cori Gauff steht in Runde Drei der Australian Open. Die 18-jährige US-Amerikanerin schlägt Emma Raducanu mit 6:3 und 7:6. Bis zu diesem Zwei-Satz-Erfolg war es allerdings ein harter Kampf für die Favoritin. Vor allem der zweite Satz hatte es durchaus in sich. Nach einem frühen Break gegen sich fand Raducanu nämlich nochmal richtig gut in die Partie und beherrschte zum Ende hin nahezu jeden Ballwechsel. Allerdings war es dann auch die Britin, die diese Ballwechsel entschied und das zu oft zu ihrem Nachteil. Zu viele leichte Fehler der 20-Jährigen hielten Gauff in der Partie und sorgten am Ende auch für den Erfolg der US-Amerikanerin, die nicht die bessere, aber konstantere Spielerin war.