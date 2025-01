Australian Open live: Daniil Medvedev vs. Learner Tien im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev trifft in der zweiten Runde der Australian Open auf Learner Tien. Das Match gibt es ab ca. 10:30 Uhr im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 18:46 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev trifft heute auf Learner Tien

Kann der #NextGen-Mann den Vorjahresfinalisten fordern? Daniil Medvedev wird in jedem Fall gewarnt sein.

Medvedev vs. Tien - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Learner Tien gibt es ab ca. 10:30 Uhr im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne