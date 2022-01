Australian Open live: Daniil Mevdedev vs. Félix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev trifft im Viertelfinale der Australian Open 2022 auf Félix Auger-Aliassime. Das Match gibt es ab 09:30 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in Österreich bei ServusTV sowie bei uns im Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2022, 17:59 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev hat gegen Félix Auger-Aliassime noch nie verloren

Das letzte Treffen zwischen den beiden ist noch nicht lange her - und Félix Auger-Aliassime nicht in bester Erinnerung: Der Kanadier verlor das Spitzeneinzel der ATP-Cup-Partie gegen Daniil Medvedev mit 4:6 und 0:6. Die Revanche folgte im Doppel, das "FAA" an der Seite von Denis Shapovalov gegen Medvedev und Roman Safiullin gewann. Kanada sollte danach sogar den Titel bei der dritten Ausgabe des ATP Cups holen.

In der Bilanz mit Auger-Aliassime hat dennoch Medvedev die Nase klar vorne: Der Russe gewann alle drei Matches, auch das Halbfinale bei den US Open 2021. Danach hatte Medvedev ja seinen ersten Titel bei einem Major geholt.

Medvedev vs. Auger-Aliassime - wo es einen Livestream gibt

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne