Australian Open live: Holger Rune vs. Miomir Kecmanovic im TV, Livestream und Liveticker

Holger Rune trifft in der dritten Runde der Australian Open auf Miomir Kecmanovic. Das Match gibt es ab ca. 10:30 live im TV bei Eurosport, im Live-Stream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.01.2025, 11:19 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Holger Rune, Miomir Kecmanovic

Holger Rune hatte bei seinen bisherigen beiden Auftritten bei den Australian Open 2025 ordentlich zu kämpfen: Nach seinem Fünfsatzerfolg gegen Zhizhen Zhang in der ersten Runde setzte er sich zuletzt in einem engen Viersatz-Match gegen Matteo Berrettini durch. Kecmanovic musste in der ersten Runde gegen Landsmann Dusan Lajovic ebenfalls über die volle Distanz, in Runde 2 folgte jedoch ein überraschend klares 6:4, 6:4, 6:2 gegen Hubert Hurkacz.

Der Däne ist im Duell gegen den Serben wohl leichter Favorit, im Head-to-Head zwischen den beiden steht es 1:1.

Wo wird Rune gegen Kecmanovic gezeigt?

Das Drittrundenduell zwischen Holger Rune und Miomir Kecmanovic ist als zweites Match nach 9:00 MEZ in der Margaret Court Arena angesetzt. Eurosport überträgt im TV und via Discovery+ im Livestream. Wir haben den Liveticker für euch!

