Australian Open: Rune schlägt Berrettini, Fonseca scheitert an Sonego

Holger Rune ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Matteo Berrettini in die dritte Runde der Australian Open 2025 eingezogen. Jungstar Joao Fonseca ist dagegen an Lorenzo Sonego gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.01.2025, 11:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Holger Rune hat sich gegen Matteo Berrettini durchgesetzt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Da hat Holger Rune starke Nerven gezeigt. Der Däne lag im Tiebreak des vierten Satzes gegen Matteo Berrettini schon mit 2:5 zurück, verwertete dann aber seinen zweiten Matchball zum 7:6 (3), 2:6, 6:3 und 7:6 (6). Rune steht damit in Runde drei, wo er auf Miomir Kecmanovic treffen wird, der etwas überraschend gegen Hubert Hurkacz gewinnen konnte.

Joao Fonseca musste sich nach seinem beeindruckenden Erfolg gegen Andrey Rublev indes vom ersten Major des Jahres verabschieden. Der erst 18-jährige Brasilianer verlor gegen Lorenzo Sonego mit 7:6 (6), 3:6, 1:6, 6:3 und 3:6.

Sonego bekommt es in der dritten Runde nun mit Fabian Marozsan zu tun. Der Ungar schlug Frances Tiafoe in fünf Sätzen. Der US-Amerikaner hatte ja schon in Runde eins gegen Arthur Rinderknech über die volle Distanz gehen müssen.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne