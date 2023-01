Australian Open live: Iga Swiatek vs. Jule Niemeier im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek eröffnet die Australian Open 2023 gegen Jule Niemeier. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2023, 12:24 Uhr

© Getty Images Bei den US Open hatte Iga Swiatek gegen Jule Niemeier die Nase vorne

Die erste Night Session in der Rod Laver Arena der Australian Open 2023 bringt ein re-Match des Achtelfinales der letzten US Open: Denn Iga Swiatek bekommt es wieder mit Jule Niemeier zu tun. Und in New York war die Deutsche ganz nah dran an der Sensation. Am Ende setzte sich aber Swiatek mit 2:6, 6:4 und 6:0 durch.

Kleine Fragezeichen stehen hinter der Fitness der Nummer eins der Welt. Denn Swiatek musste ihre Teilnahme am zweiten WTA-Tour-500-Event in Adelaide absagen.

Swiatek vs. Niemeier - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und Jule Niemeier gibt es ab 9 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen