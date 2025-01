Australian Open live: Iga Świątek vs. Madison Keys im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek und Madison Keys bestreiten das zweite Halbfinale bei den Australian Open 2025. Das Match gibt es ab ca. 11 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich), im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2025, 14:17 Uhr

© Getty Images Madison Keys und Iga Swiatek treffen zum sechsten Mal aufeinander

Es wird in jedem Fall eine neue Finalistin der Australian Open aus diesem Match entspringen. Denn weder Iga Swiatek noch Madison Keys haben es in Melbourne bislang bis ins Endspiel geschafft.

Als Favoritin geht wohl Swiatek in die Partie. Zum einen, weil sie im Head-to-Head gegen Keys mit 4:1 führt. Und auch, weil die Polin deutlich weniger Kraft verbraucht hat.

Das Match zwischen Iga Swiatek und Madison Keys gibt es ab ca. 11 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne