Australian Open live: Jule Niemeier vs. Marta Kostyuk im TV, Livestream und Liveticker

Jule Niemeier trifft in Runde zwei der Australian Open 2025 auf Marta Kostyuk. Das Match gibt es ab ca. 6 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 04:49 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier hat gegen Marta Kostyuk gute Chancen

Vier deutsche Frauen stehen in Runde zwei der Australian Open 2025. Und Jule Niemeier hat gegen Marta Kostyuk durchaus gute Chancen, noch einen Schritt weiter zu gehen.

Denn zum einen hinterließ Niemeier beim 6:0 und 6:1 gegen die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska einen sehr starken Eindruck. Kostyuk hingegen musste gegen Nao Hibino über drei Sätze gehen.

Niemeier vs. Kostyuk - hier gibt es den Livestream

Das Match zwischen Jule Niemeier und Marta Kostyuk gibt es ab ca. 6 Uhr live im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau bei den Australian Open 2025