Australian Open live: Laura Siegemund vs. Caroline Garcia im TV, Livestream und Liveticker

Laura Siegemund fordert in der dritten Runde der Australian Open die an Position vier gesetzte Caroline Garcia. Das Match gibt es ab 09:00 live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.01.2023, 19:43 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund fordert Caroline Garcia

Laura Siegemund hält die deutschen Fahnen bei den Australian Open hoch. In der dritten Runde bekommt sie es mit der Weltranglistenvierten Caroline Garcia zu tun. Das bislang einzige Duell entschied die Französin 2021 bei den French Open klar mit 6:3 und 6:1 für sich.

Siegemund vs. Garcia - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Laura Siegemund und Caroline Garcia findet in der Kia Arena statt und gibt es ab 09:00 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen