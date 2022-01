Australian Open live: Stefanos Tsitsipas vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Stefanos Tsitsipas trifft im Viertelfinale der Australian Open 2022 auf Jannik Sinner. Das Match gibt es ab 5 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2022, 17:26 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner treffen zum vierten Mal aufeinander

Geht es nur nach den bislang bei den Australian Open 2022 gezeigten Leistungen, dann müsste man beinahe Jannik Sinner als Favoriten für das Match gegen Stefanos Tsitsipas einordnen. Der Italiener wusste bislang in Melbourne ebenso zu überzeugen wie zuvor schon beim ATP Cup in Sydney. Tsitsipas dagegen mühte sich in Rnde drei gegen Benoit Paire ebenso redlich wie im Achtelfinale gegen Taylor Fritz, wo er erst nach fünf harten Sätzen gewann.

Andererseits: Der Grieche ist mit diesem Satdium des Turniers vertraut, hat im vergangenen Jahr Rafael Nadal nach 0:2-Satz-Rückstand noch besiegt, verlor dann im Halbfinale aber gegen Daniil Medvedev. Für Sinner steht der erste Auftritt in der Vorschlussrunde eines Majors auf dem Spiel. Im direkten Vergleich führt Tsitsipas mit 2:1-Siegen.

Tsitsipas vs. Sinner - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner gibt es ab 5 Uhr live im TV und Livestream bei Eurosport.

Hier das Einzel-Tableau bei den Männern