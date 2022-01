Australian Open: Stefanos Tsitsipas nach bärenstarker Leistung und Sieg über Sinner im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas (ATP-Nr. 4) steht nach einem deutlichen Dreisatz-Sieg über Jannik Sinner (ATP-Nr. 10) im Halbfinale der Australian Open 2022.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2022, 09:21 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas hat für ein Ausrufezeichen gesorgt: Gegen den Italiener Jannik Sinner gewann er in einem hochantizipierten Match am Ende deutlich mit 6:3, 6:4 und 6:2 nach nur 2 Stunden und 6 Minuten Spielzeit.

Tsitsipas dominierte das Match gegen den 20-Jährigen von Beginn an, es war klar zu erkennen, dass er den sonst gerne selbst offensiven Sinner gar nicht erst an den Drücker kommen lassen wollte. Tsitsipas hetzte, mit Erfolg - und schaffte in allen drei Sätzen frühe Breaks, die er transportierte.

Bei eigenem Aufschlag war Tsitsipas quasi unantastbar, Sinner kam zu keiner einzigen Breakchance, nur ein Mal, im dritten Satz, musste Tsitsipas überhaupt über Einstand gehen. Tsitsipas hingegen zeigte sich kaltschnäuzig, nutzt direkt alle vier Chancen, Sinner den Aufschlag abzunehmen.

Tsitsipas zum dritten Mal im Halbfinale der Australian Open

Tsitsipas steht damit zum dritten Mal nach 2019 und 2021 im Halbfinale der Australian Open, dort wartet er auf den Sieger der Partie zwischen dem an zwei gesetzten Daniil Medvedev und Felix Auger-Aliassime (hier im Liveticker).

Der Lauf von Tsitsipas kommt insofern überraschend, als dass der Grieche zum Ende der vergangenen Saison mit Problemen am Ellenbogen zu kämpfen hatte und sich am Ende gar einem kleinen operativen Eingriff unterziehen lassen musste.

Tsitsipas bedankt sich bei seinem Arzt

Tsitsipas grüßte im On-Court-Interview auch seinen Arzt, "Frank, wir haben beide nicht erwartet, dass ich hier teilnehmen kann, das stand nicht auf dem Plan." Er habe Tsitsipas gesagt, er sehe ihn nicht mitspielen, "ich habe ihn widerlegt", freute sich Tsitsipas. "Ich mag Frank, er ist ein großer Tennisfan, hat vielen Spielern geholfen. Und ich freue mich, die richtige Person bei mir zu haben, die mich noch stärker zurückbringt."

In den ersten Runden von Melbourne hatte Tsitsipas durchaus zu kämpfen gehabt, im Viertelfinale gegen Taylor Fritz hatte er in fünf Sätzen gesiegt.

Zum Einzeldraw der Herren, Zum Einzeldraw der Damen

Zu den Livescores