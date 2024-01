Australian Open: Matchball abgewehrt! Hsieh gewinnt erstes Mixed-Major überhaupt

Su-Wei Hsieh und Jan Zielinski haben den Mixed-Doppel-Wettbewerb bei den Australian Open 2024 für sich entschieden. Und das nach einem grandiosen Comeback.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.01.2024, 07:19 Uhr

© Getty Images Su-Wei Hsieh und Jan Zielisnki am Freitag in Melbourne

6:7 (5) und 2:4 und auch noch 0:40 lagen Su-Wei Hsieh und Jan Zielinski im Endspiel des Mixed-Doppel-Wettbewerbs bei den Australian Open gegen Desirae Krawczuk und Neal Skupski bereits zurück. Und schafften es dennoch, das Match noch zu drehen. Dabei wehrten Hsieh und ihr polnischer Partner beim Stand von 8:9 im Champions-Tiebreak auch einen Matchball von Krawczuk/Skupski ab.

Unglaublich, aber wahr: Für Su-Wei Hsieh, eine der besten Doppelspielerinnen der letzten Jahre, ja, aller Zeiten, war es der erste Major-Titel im gemischten Doppel überhaupt. An der Seite von Elise Mertens hat Hsieh nun noch die Möglichkeit, auch das "reguläre" Doppel zu gewinnen. Dort geht es im Endspiel entweder gegen Ludmilla Kichenok undJelena Ostapenko oder Gabriela Dabrowski und Erin Routliffe.

Es wäre der dritte Titel für die taiwanesische Legende bei einem Grand-Slam-Turnier während der letzten zwölf Monate: In Roland-Garros gewann Hsieh an der Seite von Xinyu Wang, den Siegerpokal in Wimbledon holte sie mit Barbora Strycova.