Australian Open: Medvedev im Halbfinale Dank verbesserter Fitness

Ein vierstündiges Match bei 30 Grad im Schatten und dann noch Höchstleistung zeigen bis zum letzten Punkt. Das hat Daniil Medvedev bei seinem 5-Satz-Sieg über Hubert Hurkacz fertig gebracht. Hätte er nicht an seiner Fitness gearbeitet, hätte Medvedev aufgeben müssen, wie er nach dem Match verriet.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.01.2024, 17:42 Uhr

Der ehemalige US-Open-Champion sagte, er fühle sich "zerstört", nachdem er sein Viertelfinalspiel in Melbourne gewonnen hatte. Kein Wunder, nach dem vierstündigen Krimi. Hinsichtlich seines Fitness-Levels musste der Russe viel dafür tun, um überhaupt so ein Match durchhalten zu können und gibt zu, sich in Zukunft noch mehr damit befassen zu müssen, als er es ohnehin schon tut. "Ich habe keine Ahnung. Die Sache ist die, dass ich mich vielleicht mehr damit befassen sollte, aber wir versuchen, bereits mit meinem Team 100 % meiner Fähigkeiten auszuschöpfen, und ich denke, das gelingt uns auch", sagte Medwedew während seiner Pressekonferenz. "Vielleicht ist es eine Frage des Stoffwechsels und der Genetik. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß, dass ich müde werde," fügte der ehmalige Weltranglistenerste hinzu.

Medvedev: "Ich hätte mich wahrscheinlich zur Ruhe setzten können"

Mit seinem derzeitigen Fitness-Level sei der Russe aber dennoch zufrieden, denn er habe auch viel daran gearbeitet und sich verbessern können: "Als ich gegen Novak (Djokovic) in unserem ersten Davis-Cup-Spiel gespielt habe, habe ich, glaube ich, beim Stand von 1:0 im zweiten Satz angefangen zu krampfen. Ich habe den ersten gewonnen, ich hatte ein Break zum 1:0 und dann habe ich das 3:0 gemacht, aber beim 1:0 hatte ich schon Krämpfe. Dann bin ich buchstäblich auf dem Platz umgefallen und habe aufgegeben." Ob ihm die kurze Pause bis zum Halbfinale gegen Zverev reicht, wird sich zeigen. Die Begegnung der beiden Top-Spieler findet bereits am Freitag, den 25.01 statt, die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

"Ich versuche mein Bestes. Ich würde gerne jemand sein, der nicht wirklich müde ist und dem die Hitze nichts ausmacht, aber so bin ich nicht. Aber ich versuche zu gewinnen, so gut ich kann," sagte Medvedev abschließend.

