Australian Open: Muskelverletzung - Philipp Kohlschreiber muss passen

Die langjährige deutsche Nummer eins Philipp Kohlschreiber hat bei den Australian Open vorzeitig aufgeben müssen.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 22.01.2020, 05:16 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber musste in Melbourne zurückziehen

Am Morgen seines Zweitrundenmatches gegen den an Nummer sechs gesetzten ATP-Champion Stefanos Tsitsipas (Griechenland) sagte der 36 Jahre alte Routinier seine weitere Teilnahme in Melbourne ab. Grund dafür ist nach Angaben der Turnierorganisatoren eine Muskelzerrung.

Kohlschreiber hatte zu Beginn des Jahres den von Canberra nach Bendigo verlegten Challenger gewonnen, in Runde eins hatte der Routinier mit Marcus Giron keine Probleme. Tsitsipas, der im Vorjahr in Melbourne erstmals im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers stand, wartet auf den Sieger der Begegnung zwischen Milos Raonic und Cristian Garin.

Aus deutscher Sicht sind damit nur noch Alexander Zverev und Peter Gojowczyk im Tableau des ersten Majors des Jahres 2020 vertreten. Beide spielen am Donnerstag ihre zweite Runde.

