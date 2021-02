Australian Open: Naomi Osaka nach Comeback-Sieg im Viertelfinale

Naomi Osaka hat nach einem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg gegen Garbine Muguruza das Viertelfinale bei den Australian Open 2021 erreicht. Dort trifft die Japanerin auf Su-Wei Hsieh aus Korea.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2021, 05:33 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka hat in Melbourne ein großes Comeback gezeigt

Naomi Osaka hat mal wieder ihre großen Coemback-Qualitäten unter Beweis gestellt: Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin, die 2019 in Australien gewonnen hat, bezwang Vorjahresfinalistin Garbine Muguruza mit 4:6, 6:4 und 7:5. Dabei machte Osaka im dritten Satz einen 3:5-Rückstand wett, wehrte zwei Matchbälle ab. Die Japanerin war im Herbst 2020 bei den US Open erfolgreich, ließ danach das letzte Major des Jahres in Roland Garros aus.

Die Aussichten für Osaka stehen historisch betrachtet nun prächtig: Immer, wenn sie das Achtelfinale bei einem Major überstanden hat, konnte Osaka auch den Titel holen.

Im Viertelfinale trifft Naomi Osaka auf Su-Wei Hsieh. Die Veteranin, eigentlich eher auf das Doppel fokussiert, hielt sich mit Marketa Vondrousova nicht lange auf, gewann mit 6:4 und 6:2. Der Tschechin, die 2019 bei den French Open das Finale erreicht hatte, gelangen zwar mehr Gewinnschläge als Hsieh (19 zu 16), dafür leistete sie sich aber auch 31 einfache Fehler. Hsieh nur deren 18.

