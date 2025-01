Australian Open: NextGen-Stars schreiben mit Erfolgen in der Qualifikation Geschichte

Die Teenager Joao Fonseca, Learner Tien und Martin Landaluce kämpften sich allesamt erfolgreich durch die Qualifikation und stehen im Hauptfeld des ersten Grand Slam-Turniers des Jahres. Ein seltenes Kunststück.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.01.2025, 16:41 Uhr

© Getty Images Learner Tien ist einer von drei #NextGenATP-Stars, die sich in der Australian Open-Qualifikation durchsetzen konnten

Das letzte Mal, dass sich drei Teenager erfolgreich für das Hauptfeld eines Majors qualifiziert haben ist immerhin schon fast zehn Jahre her. Bei den US Open 2015 konnten sich mit Alexander Zverev, Andrey Rublev, Tommy Paul und Elias Ymer sogar vier Youngsters in der Qualifikation durchsetzen.

NextGen Finals-Champion Fonseca bestätigte seine eindrucksvolle Form (13 Siege in Folge) und besiegte den an Position 12 gesetzten Thiago Augustin Tirante in der letzten Qualifikationsrunde im Melbourne Park mühelos mit 6:4, 6:1. Der 18-jährige Brasilianer steht somit zum ersten Mal im Hauptfeld eines Majors und wird dabei in der ersten Runde auf Andrey Rublev treffen.

Zu Fonseca gesellen sich seine NextGenATP-Kollegen Learner Tien und Martin Landaluce.

Der Amerikaner Tien, der im Dezember im Endspiel der NextGen Finals in Jeddah gegen Fonseca verloren hatte, setzte sich mit 6:3, 6:4 gegen Jozef Kovalik durch. Für den 19-Jährigen ist es der vierte Auftritt im Hauptfeld eines Grand Slam-Turnieres, nachdem er in den vergangenen drei Jahren jeweils bei eine WIldcard bei den US Open erhalten hatte.

Martin Landaluce wiederum ist wie Fonseca zum ersten Mal im Main Draw eines Majors zu finden. Der 19-jährige Spanier feierte einen 2:6, 6:1 und 7:5-Erfolg über Dalibor Svrcina und hat zudem mit dem australischen Wildcard-Empfänger James McCabe eine durchaus lösbare Erstrunden-Aufgabe vor sich.