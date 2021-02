Australian Open: Nick Kyrgios - „Dominic Thiem trainiert wie ein absolutes Tier“

Am Freitag kommt es bei den Australian Open 2021 zum Drittrunden-Schlager zwischen Dominic Thiem und Nick Kyrgios (live bei ServusTV, Eurosport und in unserem Live-Ticker). Der Australier hat für seinen kommenden Gegner den höchsten Respekt übrig.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.02.2021, 09:30 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios versucht sich am Freitag an Dominic Thiem

Unterschiedlicher hätten die Zweitrunden-Matches der freitäglichen Kontrahenten Nick Kyrgios und Dominic Thiem nicht laufen können: Während Thiem Dominik Koepfer in eine beinahe nadaleske Mangel nahm, aus der der Deutsche nicht mehr heraus konnte, machte es Kyrgios gegen Ugo Humbert nachhaltig spannend. Und sah im vierten Satz schon wie der Verlierer aus. Bevor der Lokalmatador, sehr zum Gaudium der Zuschauer in der Jon Cain Arena, dem Match doch noch eine späte Wende gab.

In erster Linie hätte er sich in der vermeintlichen Endphase überlegt, wie viel Mist er sich bei einer Niederlage anhören würde müssen, gestand Kyrgios beim On-Court-Interview mit Jim Courier. Wie er das Match gedreht habe? Keine Ahnung. Das 5:7, 6:4, 3:6, 7:6 (2) und 6:4 zugunsten von Nick Kyrgios war jedenfalls einer von drei herausragenden Thrillern am dritten Tag der Australian Open. Die anderen beiden entschieden Marton Fucsovics gegen Stan Wawrinka und Taylor Fritz gegen Reilly Opelka für sich.

Kyrgios serviert 30 Asse - und von unten

In Hinblick auf seinen kommenden Gegner erklärte Kyrgios in seiner Pressekonferenz: „Ich habe jede Mende Respekt vor ihm (Als Tennisspieler. Die Teilnahme an der Adria-Tour und die danach abgegeben Erklärungen hat Kyrgios jedenfalls nicht ganz so prickelnd gefunden). Thiems Art zu spielen sei jedenfalls extrem athletisch. Warum Dominic Thiem das durchhalten könne? „Er trainiert wie ein absolutes Tier.“

Was man von Nick Kyrgios nicht zwingend behaupten kann. Mehrere Monate lang hat er eigenen Angaben nach seinen Schläger nicht angerührt, in Sachen körperlicher Fitness ist Österreichs Nummer eins sicherlich klar im Vorteil. Mit den Bedingungen, die 2021 in Australien herrschen, kann Kyrgios allerdings viel anfangen: Schließlich hat auch Branchenprimus Novak Djokovic angemerkt, dass die Courts so schnell seien wie noch nie bei seinen Australien-Reisen.

Kyrgios´ größte Waffe, der Aufschlag, wird also eine große Rolle spielen. Im Guten oder im Schlechten. Denn auch gegen Humbert hatte der Australier wieder alles im Angebot: 30 Asse - aber auch einen missglückten Aufschlag von unten. Beim Stand von 5:5 und 40:30 im vierten Satz.

