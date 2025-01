Australian Open: Novak Djokovic gibt erneut einen Satz ab - und stellt Rekord auf

Novak Djokovic hat bei den Australian Open 2025 die dritte Runde erreicht - und dabei einen neuen Rekord aufgestellt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.01.2025, 07:21 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht in Runde drei

Novak Djokovic steht bei den Australian Open 2025 in der dritten Runde, hatte auf dem Weg in diese aber zeitweise härter zu kämpfen als erwartet. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien gewann gegen den portugiesischen Qualifikanten Jaime Faria am Mittwoch mit 6:1, 6:7 (4), 6:3 und 6:2.

Wie bereits zum Auftakt gegen Nishesh Basavareddy musste Djokovic einen Satzverlust hinnehmen, über den Ausgang der Partie kam dennoch nie ein Zweifel auf. Auffällig war abermals die starke Aufschlagleistung des 37-Jährigen, der gegen Faria insgesamt 14 Asse schlug.

430. Partie auf Grand-Slam-Ebene

Neben dem Einzug in die dritte Runde durfte Djokovic zudem über einen neuen Rekord jubeln. Die Partie gegen Faria war für den langjährigen Weltranglistenersten bereits die 430. auf Grand-Slam-Ebene. Damit hat Djokovic bei den vier größten Turnieren des Jahres nun ein Match mehr absolviert als Roger Federer.

In seiner 431. Major-Begegnung dürfte auf Djokovic nun allenfalls eine echte Standortbestimmung warten. Der Serbe wird es am Freitag mit Tomas Machac zu tun bekommen. Der an Position 26 gesetzte Tscheche setzte sich in der zweiten Runde gegen Reilly Opelka in fünf Sätzen durch.

