Australian Open: Novak Djokovic lässt Training sausen

Novak Djokovic hat sich am Freitag trotz offensichtlicher Beschwerden mit der Bauchmuskulatur noch ins Achtelfinale gebissen. Ob und wenn ja, in welcher Verfassung er am Sonntag gegen den Kanadier Milos Raonic antreten kann, ist die große Frage. Am Samstag kam der Rekordsieger der Australian Open zwar auf die Anlage im Melbourne Park, sein Training ließ er aber aus.

von SID/tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2021, 13:53 Uhr

"Es ist einer der besondersten Siege in meiner Karriere. Ich weiß nicht, ob ich mich in weniger als zwei Tagen erholt habe. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Platz sein werde", sagte er noch nach seinem Willenssieg über fünf Sätze gegen den Amerikaner Taylor Fritz am Freitag.

Am Samstag wollte sich der 33-Jährige noch nicht äußern, ob er das Match gegen Raonic gar auslassen muss. Er unterzog sich weiteren Untersuchungen, Djokovic war zunächst sofort von einem Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur ausgegangen. Djokovics Betreuer waren am Samstag nicht für die Presse zu sprechen.

Australian-Open-Boss glaubt an den Joker

Djokovic gegen Raonic ist als letztes Match am Sonntag auf der Rod Laver Arena angesetzt. Turnierdirektor Craig Tiley zeigte sich zuversichtlich, dass Djokovic zu seinem Achtelfinale antreten wird. "Wir werden ihn sehen. Er ist stressfähig, er ist hart im nehmen", sagte er Channel Nine. "Er wird genau wissen, welche Behandlung er benötigt. Ich habe ihn schon oft auf diesem Platz spielen gesehen. Er fühlt sich wohl und wird schnell zu seinem Spiel finden."

Neben Djokovic ist im Achtelfinale am Sonntag (nicht vor 8.30 Uhr) auch Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev gegen den Serben Dusan Lajovic sowie Dominic Thiem gegen Grigor Dimitrov (nicht vor 5 Uhr) gefordert.

Djokovic hat das Grand Slam in Melbourne bereits acht Mal gewonnen. Er versucht down under seinen insgesamt 18. Titel bei einem Major zu holen.

