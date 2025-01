Australian Open: Novak Djokovic muss aufgeben! Alexander Zverev zieht in erstes Melbourne-Finale ein

Alexander Zverev ist am Freitag zum ersten Mal in seiner Karriere ins Australian-Open-Finale eingezogen. Novak Djokovic musste in der Vorschlussrunde nach dem ersten Satz aufgeben.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.01.2025, 08:12 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev steht im Melbourne-Finale

So wollte Alexander Zverev wohl nicht sein erstes Australian-Open-Endspiel erreichen. Der Deutsche profitierte im Halbfinale beim Stand von 7:6 (5) von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Kontrahenten Novak Djokovic. Der Serbe hatte sich im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz am Oberschenkel verletzt.

"Ich bin glücklich, im Finale der Australian Open zu stehen. Ich habe schwere Niederlagen erlebt. Vielleicht ist es Zeit für mich, ein bisschen Glück in einem Grand-Slam-Finale zu haben", sagte Zverev im On-Court-Interview. Zuvor hatte er Djokovic, der von einigen Zuschauern mit Pfiffen verabschiedet wurde, seine Hochachtung entgegengebracht: "Es gibt niemanden, den ich so sehr respektiere wie Novak."

Vor Djokovics Aufgabe hatten sich die beiden Protagonisten in der Rod Laver Arena einen engen Schlagabtausch geliefert. Keinem der beiden Spieler gelang ein Break, weshalb ein Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Diesen gewann Zverev nach 81 Minuten Spielzeit knapp mit 7:5, unmittelbar nach dem Satzball gab Djokovic dann auf.

Zverev im Finale gegen Sinner oder Shelton

Zverev steht damit zum insgesamt dritten Mal in seiner Karriere im Finale eines Grand-Slam-Turniers und könnte sich am Sonntag den langgehegten Traum vom ersten Major-Titel erfüllen. Im Endspiel wird es der Weltranglistenzweite mit Jannik Sinner oder Ben Shelton zu tun bekommen.

Djokovic, der im Laufe des ersten Satzes Schmerztabletten eingenommen hatte, muss nach der Niederlage weiter auf seinen 25. Major-Titel und damit den alleinigen geschlechterübergreifenden Rekord warten. Noch teilt sich der 37-Jährige diese Bestmarke mit der Australierin Margaret Court.

