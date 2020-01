Australian Open: Novak Djokovic hat mit Diego Schwartzman keine Probleme

Novak Djokovic hat sich auch in seiner Achtelfinalpartie gegen Diego Schwartzman als der Mann gezeigt, den es bei den Australian Open 2020 zu schlagen gilt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2020, 07:08 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Djokovic siegte nach 2 Stunden und 6 Minuten mit 6:3, 6:4 und 6:4 - und das Ergebnis stand hierbei zu keiner Zeit in Frage. Zu dominant, zu übermächtig spielte Djokovic, trotz aller Bemühungen des tapferen Diego Schwartzman aus Argentinien.

Im ersten Durchgang nutzte Djokovic seine erste Breachance zum 5:3, im zweiten Satz ging er direkt mit zwei Breaks in Führung - eines holte sich Schwartzman noch zurück, wirklich aus der Bahn brachte dies den Weltranglisten-Zweiten aber nicht. Djokovic wirkte dennoch immer wieder genervt von Fehlern und schimpfte - trotz seines starken Auftritts - immer wieder mit sich und seiner Box.

Im dritten Satz gelang dem Serben das entscheidende Break zum 4:2, Schwartzman kam im Anschluss zwar zu einer Chance zum Rebreak, diese aber wehrte Djokovic mit einer entschlossenen Vorhand ab - und fluchte abermals, bevor er am Ende mit einem Zu-null-Spiel ausservierte.

38 Gewinnschläge bei immerhin doch 31 Fehlern ohne Not standen bei Djokovic am Ende in der Statistik, bei Schwartzman waren es 17 Winner bei 29 unerzwungenen Fehlern.

Warum Djokovic so fokussiert auftrat, erklärte er im On-Court-Interview mit Todd Woodbridge. "Diego ist ein Spieler mit viel Qualität, er hatte bislang keinen Satz verloren", so der Titelverteidiger. "Ich wusste, wenn ich ihn an den Drücker lasse, bekomme ich Probleme."

Djokovic nun gegen Raonic

Djokovic trifft nun auf Milos Raonic, der gegen Marin Cilic mit 6:4, 6:3 und 7:5 besiegte. Raonic hatte in der dritten Runde gegen Stefanos Tsitsipas ebenfalls in drei Sätzen gewonnen und damit ein antizipiertes Viertelfinale zwischen Djokovic und Tsitsipas verhindert.

"Das wird ein ganz anderes Match als heute, Milos ist einer der körperlich stärksten Spieler der Welt", blickte Djokovic auf sein Match gegen den Aufschlaggiganten aus Kanada voraus. "Er wird Geschosse von der anderen Seite rüberfeuern."

In den weiteren Achtelfinalpartien am Sonntag stehen sich Tennys Sandgren und Fabio Fognini gegenüber - sowie in der Night Session (ab ca. 10.30 Uhr MEZ) Roger Federer und Marton Fucsovics.