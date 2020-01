Australian Open: Roger Federer vs. Marton Fucsovics im TV, Livestream und Liveticker

Roger Federer bekommt es im Achtelfinale der Australian Open mit Marton Fucsovics zu tun. Das Match gibt es ab 10:30 Uhr im TV auf ServusTV (Österreich), Eurosport, via Stream im Eurosport Player und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2020, 15:06 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Nach seinem denkbar knappen Sieg gegen John Millman wartet auf Federer im Achtelfinale Marton Fucsovics. Der Ungar gab bis dato lediglich gegen Denis Shapovalov einen Satz ab und befindet sich dementsprechend in prächtiger Verfassung.

Dennoch wird Federer als klarer Favorit in die Partie gehen. Der Schweizer liegt im Head to Head mit 2:0 voran und besiegte Fucsovics 2018 bei den Australian Open in drei Sätzen. Zudem wird der 20-fache Grand-Slam-Sieger wie fast immer den Großteil des Publikums hinter sich haben.

Wann und wo kommt Federer gegen Fucsovics?

Das Match zwischen Roger Federer und Marton Fucsovics ist als zweites der Night Session angesetzt, die um 9 Uhr MEZ mit dem Spiel von Ashleigh Barty gegen Alison Riske beginnt. Im TV übertragen wird ServusTV, Eurosport, via Livestream seid ihr beim Eurosport Player ganz vorne dabei - und im Liveticker bei uns!