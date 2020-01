Australian Open: Spielplan, Auslosung, TV, Preisgeld - alle Infos

Am Montag, dem 20. Januar 2020, beginnen in Melbourne die Spiele der Hauptfelder bei den Australian Open 2020. Als Titelverteidiger gehen Novak Djokovic und Naomi Osaka an den Start.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2020, 07:44 Uhr

In der Rod Laver Arena wird der erste Major-Titel des Jahres ausgespielt

Wann beginnen die Matches bei den Australian Open?

Die Spiele in den Hauptfeldern der Damen und Herren beginnen am Montag, den 20. Januar 2020, jeweils um 01:00 MEZ. Das Finale der Frauen ist für Samstag, den 01. Februar 2020, angesetzt. Das Endspiel der Herren wird am Sonntag, den 02. Februar 2020 ausgetragen.

Wie hoch ist das Preisgeld bei den Australian Open?

Insgesamt werden bei den Australian Open Prämien in Höhe von 71 Millionen Australischer Dollar ausgeschüttet (etwa 44 Millionen Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 13,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Preisgeld ist wie folgt verteilt:

Runde Preisgeld in Australischen Dollars SiegerIn 4.120.000.- Finale 2.065.000.- Halbfinale 1.040.000.- Viertelfinale 525.000.- Achtelfinale 300.000.- Dritte Runde 180.000.- Zweite Runde 128.000.- Erste Runde 90.000.-

Wer sind die Titelverteidiger?

Bei den Frauen konnte 2019 Naomi Osaka ihren zweiten Grand-Slam-Titel holen. Die Japanerin schlug im Endspiel die Tschechin Petra Kvitova in drei Sätzen.

Bei den Männern geht Novak Djokovic als Titelverteidiger ins Rennen. Djokovic hatte auf dem Weg zu seinem siebenten Titel in Melbourne mit Rafael Nadal kaum Probleme.

Wie sehen die Gesetztenlisten aus?

Die Auslosung erfolgt Mitte der Woche. Die Liste der 16 besten Gesetzten (insgesamt sind es 32) sieht bei Frauen und Herren wie folgt aus:

Frauen Herren 1 Ashleigh Barty (AUS) 1 Rafael Nadal (ESP) 2 Karolina Pliskova (CZE) 2 Novak Djokovic (SRB) 3 Naomi Osaka (JPN) 3 Roger Federer (SUI) 4 Simona Halep (ROM) 4 Daniil Medvedev (RUS) 5 Elina Svitolina (UKR) 5 Dominic Thiem (AUT) 6 Belinda Bencic (SUI) 6 Stefanos Tsitsipas (GRE) 7 Petra Kvitova (CZE) 7 Alexander Zverev (GER) 8 Serena Williams (USA) 8 Matteo Berrettini (ITA) 9 Kiki Bertens (NED) 9 Roberto Bautista Agut (ESP) 10 Madison Keys (USA) 10 Gael Monfils (FRA) 11 Aryna Sabalenka (BLR) 11 David Goffin (BEL) 12 Johanna Konta (GBR) 12 Fabio Fognini (ITA) 13 Petra Martic (CRO) 13 Denis Shapovalov (CAN) 14 Sofia Kenin (USA) 14 Diego Schwartzman (ARG) 15 Marketa Vondrousova (CZE) 15 Stan Wawrinka (SUI) 16 Elise Mertens (BEL) 16 Karen Khachanov (RUS)

Gibt es einen Livestream? Wer überträgt im TV?

Eurosport überträgt die Matches live im TV und Livestream, täglich ab 01:00 MEZ. In Österreich gibt es die Matches von Dominic Thiem sowie das Finale im TV und im Livestream bei ServusTV zu sehen.