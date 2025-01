Australian Open: Novak Djokovic vs. Tomas Machac im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic spielt in der dritten Runde der Australian Open 2025 gegen den Tschechen Tomas Machac - ab 9 Uhr MEZ im TV und Livestream auf ServusTV, Eurosport und Discovery+. Und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 07:19 Uhr

© Getty Novak Djokovic, Tomas Machac

Djokovic peilt seinen elften Sieg in Melbourne an, insgesamt will der Majortitel Nummer 25 holen. Bislang überzeugte er noch nicht komplett, die erste wirkliche Prüfung für den Weltranglisten-Siebten steht aber jetzt an.

Tomas Machac, die Nummer 25 der Welt, feierte bereits einen Sieg über den Djoker, 2024 in Genf. 2023 noch hatte Djokovic gewonnen. Beide Partien gingen über die Distanz.

Wo wird Djokovic gegen Machac gestreamt?

Das Drittenrundenmatch der Australian Open zwischen Novak Djokovic und Tomas Machac ist für 9 Uhr MEZ angesetzt. ServusTV, Eurosport und Discovery+ übertragen in TV und Livestream, wir haben den Liveticker für euch!