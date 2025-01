Australian Open: Olga Danilovic kegelt Jessica Pegula aus dem Turnier

Olga Danilovic hat am sechsten Spieltag der Australian Open für eine große Überraschung gesorgt und Jessica Pegula aus dem Turnier geworfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.01.2025, 13:34 Uhr

© Getty Images Olga Danilovic setzte sich gegen Jessica Pegula durch

Die Night Session am sechsten Tag der Australian Open war fest in serbischer Hand. Nach dem überzeugenden Dreisatzerfolg von Novak Djokovic über Tomas Machac zog seine Landsfrau Olga Danilovic in der Rod Laver Arena rund zwei Stunden später mit einem 7:6 (3) und 6:1-Erfolg über Jessica Pegula nach.

Während das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres für die an Position sieben gesetzte Pegula damit mit einer großen Enttäuschung endete, steht Danilovic in Melbourne erstmals in ihrer Karriere im Achtelfinale. In diesem bekommt sie es mit Paula Badosa zu tun, die Spanierin schlug Marta Kostyuk in drei Sätzen.

Mit Pegula verabschiedete sich die zweite Top-Ten-Spielerin aus Melbourne. Olympiasiegerin Qinwen Zheng hatte bereits am Mittwoch gegen die Deutsche Laura Siegemund verloren.