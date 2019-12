Australian Open: Olympiasiegerin Puig sagt Australien Open ab

Monica Puig muss wegen einer Ellenbogen-Operation bei den Australian Open passen und ihren Saisonstart nach hinten verschieben.

von Robert M. Frank

zuletzt bearbeitet: 20.12.2019, 07:23 Uhr

© Getty Images Monica Puig

Für die Olympiasiegerin Monica Puig (WTA 79) kommen die Australian Open zu früh. Die 26-Jährige aus Puerto Rico gab jüngst bekannt, den Grand Slam im Januar wegen einer Operation am Ellenbogen auszulassen. "Ich bin vor zwei Tagen nach New York gereist, um mich an meinem Ellennerv im rechten Ellbogen operieren zu lassen, der mich eine Zeit lang störte und mir anhaltende Schmerzen bereitete“, teilte die einmalige WTA-Turniersiegerin von 2014 auf Ihrem Instagram-Account mit. "Das bedeutet leider, dass ich den Saisonbeginn der Australian Open verpassen werde.“

Puig hatte zuletzt im Oktober beim WTA-International in Luxemburg gespielt, wo sie im Viertelfinale gegen Julia Görges ausgeschieden war. Die einstige Nummer 27 der Weltrangliste zeigte sich bezüglich einer baldigen Wiedergenesung zuversichtlich. "Wir erwarten eine schnelle Genesung und ich hoffe, dass ich so schnell wie möglich wieder auf dem Platz sein werde."

Ebenso wie das am 20. Januar startende Turnier in Melbourne, sagte Puig auch den Start beim WTA-International am 6. Januar in Auckland ab. Den frei gewordenen Platz beim Turnier in Neuseeland übernimmt die US-Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 83).