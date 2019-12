Serena Williams und Cori Gauff in Florida vereint

Die Verbindung zwischen Serena Williams und Cori Gauff manifestiert sich in einer Person: Patrick Mouratoglou. Und der hat schon traditionell zur Saisonvorbereitung nach Florida geladen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2019, 21:18 Uhr

© Getty Images Serena nach ihrem bis dato letzten Match

Beim Trainieren kommen die Leute zusammen. So oder so ähnlich denkt sich das wohl Patrick Mouratoglou, langjähriger Coach von Serena Williams. Und beinahe ebenso lange schon Berater des Teams von Cori Gauff, die in diesem Herbst in Linz ihr erstes Turnier auf der WTA-Tour gewonnen hat. Mit zwei Betreuern aus der Akademie von Mouratoglou an ihrer und ihres Vaters Seite.

Derzeit allerdings ist der französische Coach wieder selbst am Werk - und zwar im Rahmen der „Mouratoglou Preseason“. Wo sich Williams und Gauff, aber auch Ex-Box-Weltmeister Mike Tyson oder der aufstrebende Holger Rune, Junioren-Sieger bei den French Open, trimmen.

Nicht nur auf den Tenniscourt wird trainiert, auch die Fitnesshalle findet Verwendung. Für die Choreographie zeichnet dabei Coach und Influencer Shaun T verantwortlich.

Für Serena Williams steht die kommende Saison mal wieder im Zeichen der 24: Ein Grand-Slam-Titel fehlt der US-Amerikanerin auf den Rekord von Margaret Court, den ersten Anlauf gibt es bei den Australian Open. Dort hat Serena 201 ihr bislang letztes Major gewonnen.