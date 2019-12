Maria Sharapova warnt - Nicht gähnen!

Bevor es sportlich ernst wird, hat sich Maria Sharapova noch schnell in einer neuen US-TV-Serie verewigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.12.2019, 07:53 Uhr

© Getty Images Maria Sharapova ziert jede TV Show

Die Kritiken für „The Morning Show“ sind in den USA dem Vernehmen nach eher verhalten ausgefallen. Die für Apple TV produzierte Serie wirft einen Blick hinter die Kulissen einer fiktiven populären Frühstücks-TV-Show, in den Hauptrollen sind Jennifer Aniston und Reese Witherspoon zu sehen. Erschienen sind bis dato erst wenige Episoden, an Prominenz fehlt es allerdings auch in der frühen Phase schon nicht.

Maria Sharapova gab sich und der Show nämlich die Ehre, lieferte das, was die US-Amerikaner als „Cameo“ bezeichnen: einen Kurzauftritt. Den die Russin in Ihrem Instagram-Account auch gleich humorvoll kommentierte.

Sharapova spielt Exhibition in Abu Dhabi

Witherspoon und Aniston seien die nettesten Frauen, neben denen sie jemals gesessen hat. Und die ebenfalls Humor versprühten. Allerdings seien die Zuschauer der Sharapova-Episode dazu angehalten, nicht zu gähnen - ansonsten würden sie den Auftritt der fünfmaligen Major-Siegerin womöglich versäumen.

Sportlich geht es für Maria Sharapova in den kommenden Tagen in Abu Dhabi weiter. Dort tritt sie zu einem Schaukampf gegen Ajla Tomljanovic an, die für die verletzte Amanda Anisimova eingesprungen ist.