Australian Open: Osaka und Serena stürmen in Runde zwei

Naomi Osaka und Serena Williams sind erfolgreich in die Australian Open gestartet. Ebenfalls in Runde zwei: Venus Williams.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2021, 03:52 Uhr

© Getty Images Serena Williams hat auch modisch wieder Akzente gesetzt

In der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers auf Anastasia Pavlyuchenkova zu treffen, kann auch unangenehm sein. Es sei denn, man heißt Naomi Osaka. Die Siegerin der Australian Open von 2019 hilet sich mit der Russin nicht lange auf, gewann mit 6:1 und 6:2. Osaka spielt in Runde zwei gegen Caroline Garcia, die sich gegen Polona Hercog ebenfalls in zwei Sätzen behaupten konnte.

Parallel dazu gewann die mittlerweile 40-jährige Venus Williams in der Margarte Court Arena mit 7:5 und 6:2 gegen Kirsten Flipkens. Venus stand zuletzt 2017 im Endspiel von Melbourne, wo sie gegen ihre Schwester Serena verlor. Die wiederum überzeugte nicht nur modisch - sondern schoss auch gleich Laura Siegemund mit 6:1 und 6:1 vom Court.

Venus spielt in Runde zwei entweder gegen Sara Errani oder Qiang Wang, Serena trifft auf Nina Stojanovic.

