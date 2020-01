Australian Open: Pliskova schlägt Siegemund, auch Bencic weiter

Karolina Pliskova steht in der dritten Runde der Australian Open 2020. Die an Position zwei gesetzte Tschechin besiegte Laura Siegemund nach anfänglichen leichten Problemen mit 6:3 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.01.2020, 05:31 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova am Donnerstag in Melbourne

Siegemund startete gut in die Partie, legte mit einem frühen Break los. Was Pliskova, die die Saison mit der Titelverteidigung beim hervorragenden besetzten Turnier in Brisbane begonnen hatte, aber nicht aus der Ruhe brachte. Die Tschechin dominierte wie gewohnt mit ihrem Aufschlag, holte sich den ersten Satz mit 6:3. Und ging auch in Durchgang zwei schnell mit einem Break in Führung. Im siebten Spiel öffnete sich die Tür zu einem möglichen Comeback für Siegemund ein wenig, Pilskova wehrte die Breakmöglichkeit der Deutschen aber souverän ab. Und servierte wenige Minuten später zum Einzug in die dritte Runde aus.

Dort trifft Karolina Pliskova entweder auf Anastasia Pavlyuchenkova oder Taylor Townsend aus den USA. Die Matches auf den Außencourts konnten am Donnerstag erst später beginnen, neben ein paar Regenschauern hatten sich über Nacht auch Sandablagerungen auf den Courts breit gemacht.

Zuvor hatten sich bereits Belinda Bencic und Garbine Muguruza für die dritte Runde qualifiziert: Die Schweizerin besiegte Jelena Ostapenko, die French-Open-Siegerin von 2017, mit 7:5 und 7:5. Muguruza setzte sich in der Rod Laver Arena nach hartem Kampf mit 6:3, 3:6 und 6:3 gegen Ajla Tomljanovic durch.

