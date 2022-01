Australian Open: Pütz-Partner Michael Venus bescheinigt Kyrgios den Reifegrad eines 10-Jährigen

Michael Venus, der Doppelpartner von Tim Pütz, hat mit Kritik am Auftreten von Nick Kyrgios nachgelegt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.01.2022, 17:49 Uhr

© Getty Images Tim Pütz, Michael Venus

"Wenn man seinen Reifegrad anschaut, sieht man, warum er sein Potenzial nicht erfüllt hat und es wohl nie tun wird", erklärte Michael Venus nach dem verlorenen Doppel-Viertelfinale gegen Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis.

Die beiden Australier hatten gegen das deutsch-neuseeländische Duo am Dienstag in drei Sätzen gesiegt, im Tollhaus der John Cain Arena, wo speziell Kyrgios wieder mal die Zuschauern bespielte - und das mit fragwürdigen Methoden. "Sein Reifegrad gleicht dem eines 10-Jährigen, mal wohlwollend ausgedrückt", so Venus.

"Am Ende des Tages ist er ein Idiot"

Er habe extrem viele Nachrichten bekommen von Fans mit der Aussage, wie sehr sie sich geschämt hätten, wie das Publikum sich verhalten hat, so Venus. "Das sind halt seine Unterstützer, und er dreht das so, wie es ihm hilft", urteilte Venus über Kyrgios. "Aber am Ende des Tages ist er ein Idiot."

Auch dass von offizieller Seite nicht eingegriffen worden sein, versteht Venus nicht. "Zwischen den Aufschlägen das Publikum anzufeuern, das geht nicht. Wäre er auf der anderen Seite gestanden, wäre er ausgeflippt."

Kyrgios hatte bei einer seiner Aktionen auch einen nicht im Spiel befindlichen Ball weitergespielt und dabei einen Jungen im Publikum getroffen.

Tim Pütz: "Einfach nur unsportlich"

Auch Tim Pütz hatte sich bereits kritisch zu Kyrgios geäußert. "Was er da zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag macht, hat nichts mit Entertainment zu tun. Das ist einfach nur unsportlich", hatte er erklärt.

Teils hatte Pütz aber auch Verständnis für das Publikum. "Wenn ich 23 Jahre alt wäre und zwei Bier intus hätte, wäre ich vielleicht auch einer davon gewesen, der geschrien hätte", so der Doppel-Weltranglisten-18. aus Frankfurt.