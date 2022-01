Australian Open: Nick-Kyrgios-Show geht weiter - Fan getroffen, Schläger verschenkt, Doppel gewonnen

Nick Kyrgios sorgt in der Doppelkonkurrenz weiter für Aufsehen. Mit Partner Thanasi Kokkinakis steht er nun im Halbfinale - und auch eine unglückliche Aktion machte er großzügig wieder gut.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.01.2022, 09:26 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios

Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis haben in der Doppelkonkurrenz das Halbfinale bei den Australian Open erreicht.

Die beiden Australier, nur mit einer Wildcard im Feld, schlugen das an sechs gesetzte Doppel Tim Pütz/Michael Venus mit 7:5, 3:6 und 6:3 und haben damit realistische Chancen, nach dem Titel zu greifen.

In Runde zwei hatten die Publikumslieblinge bereits die topgesetzten Nikola Mektic und Mate Pavic rausgenommen, was zu einer Prügelandrohung in der Umkleide geführt hatte. Und auch diesmal ging es nicht ohne kleineren Skandal aus.

Kyrgios trifft ein Kind im Publikum

Denn Nick Kyrgios sorgte zu Beginn des ersten Satzes für einen Schreckmoment. Kokkinakis hatte mit seinem ersten Aufschlag das Netz gestreift, den locker zurückgespielten (und nicht im Spiel befindlichen) Return smashte Kyrgios mit voller Wucht auf die Gegenseite. Ohne böse Absicht und ins Feld - der Abpraller allerdings flog ins Publikum und traf ein Kind. Kyrgios realisierte sein Missgeschick schnell und entschuldigte sich. Dann überlegte er kurz - schnappte sich einen Schläger und reichte ihn weiter. Zur großen Freude des Geschädigten.

Die Kyrgios/Kokkinakis-Doppelshow geht damit weiter: Im Halbfinale treffen die beiden auf das an drei gesetzte Duo Marcel Granollers/Horacio Zeballos. Zwei Siege noch - und die australischen Tennisfans würden wohl komplett durchdrehen.

Kyrgios: "Will das Ding gewinnen"

"Wir sind noch nicht fertig, ich will das verdammte Ding gewinnen", kündigte Kyrgios nach dem Halbfinaleinzug ein. Wieder mal hatten beide in der John Cain Arena gespielt, die erneut einem Tollhaus glich. "Ich hoffe, Craig schaut zu und lässt uns weiter auf dem Platz hier spielen", wendete sich Kokkinakis indirekt an Turnierdirektor Craig Tiley.

Von seinen Doppelauftritten scheint Kyrgios ohnehin überzeugt: "Wir bringen das Spiel auf ein neues Level. Und nicht nur im Doppel", scherzte er (nur so halb) dieser Tage. Nach dem Überraschungssieg über die topgesetzten Mektic und Pavic sei die TV-Quote um 45 Prozent nach oben gegangen. Gut für den Sport sei das, so Kyrgios, "wir brauchen das."

Viertelfinalgegner Tim Pütz war allerdings nicht begeistert von der aktuellen Kyrgios-Show. "Was er da zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag macht, hat nichts mit Entertainment zu tun. Das ist einfach nur unsportlich", sagte er.

