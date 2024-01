Australian Open: Qinwen Zheng rauscht ins Viertelfinale

Die Chinesin Qinwen Zheng hatte im Achtelfinale der Australian Open 2024 keine Probleme mit ihrer Achtelfinal-Gegnerin Oceane Dodin.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.01.2024, 13:09 Uhr

© Getty Images Die Chinesin Qinwen Zheng steht nach einem klaren Zweisatz-Erfolg über Oceane Dodin im Viertelfinale der Australian Open

Qinwen Zheng mausert sich zur echten chinesischen Major-Titelaspirantin: Die 21-Jährige steht bei den Australian Open 2024 nach einem klaren Zweisatz-Erfolg über Oceane Dodin im Viertelfinale und schafft damit beim zweiten Grand-Slam-Turnier hintereinander den Einstieg in die Runde der letzten acht Spielerinnen. Zheng fegte die Fränzösin, die aktuell auf Rang 95 der Damen-Weltrangliste liegt, in lediglich 59 Minuten mit 6:3, 6:0 vom Platz.

Die erfolgreiche Asiatin ist damit in der Geschichte des Tennis die erst vierte Spielerin aus der Volksrepublik, die das Viertelfinale beim Quasi-Heim-Major (Region Asien/Ozeanien) erreichen kann. Zuvor gelungen war das lediglich Ex-Championess Li Na (2010, 2011, 2013, 2014), Zheng Jie (2010) und Zhang Shuai (2016).

Premieren-Finalistin bereits fix

Nächste Gegnerin von Zheng ist die Weltranglisten-75. Anna Kalinskaya aus Russland, die die Italienerin Jasmine Paolini mit 6:4, 6:2 doch überraschend klar aus dem Turnier nehmen konnte. Sowohl für die Chinesin als auch für die Dame aus Moskau wäre es die erste Grand-Slam-Semifinalteilnahme überhaupt. Das bisher einzige Match zwischen den beiden ging 2022 in Guadalajara (Mexiko) in drei Sätzen an die Ostslawin.

Was jetzt bereits klar ist: Durch die Niederlage von Victoria Azarenka am frühen Nachmittag (Ortszeit) wird die diesjährige Ausgabe des "Happy Slams" eine Premieren-Finalistin sehen, denn auch Linda Noskova (Tschechien) und Dayana Yastremska (Ukraine) waren in einem Grand-Slam-Turnier jemals so weit gekommen.

