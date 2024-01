Australian Open: Qualifikantin Yastremska nach Sieg über Noskova im Halbfinale

Mit einer überzeugenden Leistung besiegte Dayana Yastremska aus der Ukraine im Viertelfinale der Australien Open die Tschechin Linda Noskova und steht somit als Qualifikantin in der Runde der letzten Vier.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.01.2024, 05:45 Uhr

© Getty Images Als erste Qualifikantin seit 1978 schaffte Dayana Yastremska den Einzug ins Halbfinale der Australian Open 2024.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour schaffte die ungesetzte Tschechin Linda Noskova, die in der dritten Runde die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen ausschalten konnte, im dritten Spiel des Viertelfinals gegen Dayana Yastremska das erste Break, musste aber postwenden ihr eigenes Aufschlagspiel abgeben. Ab Mitte des ersten Durchgangs übernahm die Ukrainerin die Kontrolle über das Match und holte sich mit drei Spielgewinnen in Folge den ersten Satz.

Im zweiten Akt konnte sich die 23-jährige Yastremska als einzige Spielerin Break-Chancen erarbeiten und nutzte im siebten Game ihre dritte Möglichkeit. Diesen Vorsprung transportierte die Qualifikantin bis zum Ende des Matches und fixierte mit zwei Aufschlag-Winnern in Folge den 6:3, 6:4-Endstand nach 79 Minuten.

Somit steht die Weltranglisten-93. aus Odessa als erste Qualifikantin seit 1978 im Halbfinale der Australian Open, in dem sie auf die Siegerin der Partie Anna Kalinskaya aus Russland gegen die an Nr. 12 gesetzte Chinesin Qinwen Zheng treffen wird.

Im On-Court-Interview kommentierte die glückliche Siegerin: „Ich war ziemlich aufgeregt vor dem Match und habe versucht, das Maximum aus mir herauszuholen, was mir nicht immer gelungen ist. Aber ich habe bis zum Schluss gekämpft und das hat den Ausschlag gegeben. Es ist natürlich ein tolles Gefühl, hier an diesem wundervollen Ort Tennisgeschichte zu schreiben, wo ich als Juniorin schon im Finale stand. Mit der Qualifikation fühlt es sich hier in Melbourne schon wie eine kleine Ewigkeit an.“

