Australian Open - Qualifikation: Anna-Lena Friedsam bereits ausgeschieden

Anna-Lena Friedsam hat in der Qualifikation zu den Australian Open 2026 bereits zum Auftakt verloren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.01.2026, 12:11 Uhr

Friedsam unterlag der an 20 gesetzten Tschechin Linda Fruhvirtova mit 6:2, 2:6, 3:6.

Damit ist aus deutscher Sicht nur noch Tamara Korpatsch im Quali-Draw vertreten: Sie trifft am Dienstag auf die Rumänin Miriam Bulgaru.

Eva Lys, Tatjana Maria, Laura Siegemund und Ella Seidel haben sich aufgrund ihrer Weltranglistenpositionen direkt für das Hauptfeld in Melbourne qualifiziert.

