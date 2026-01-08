Australian Open: Ehemalige Finalistin Qinwen Zheng sagt Start ab

Qinwen Zheng hat ihre Teilnahme an den Australian Open 2026 abgesagt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.01.2026, 10:00 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng wird die Australian Open verpassen

Olympiasiegerin Qinwen Zheng wird 2026 nicht an den Australian Open teilnehmen. Wie die Chinesin am Donnerstag mitteilte, sagte sie ihre Teilnahme am ersten Grand-Slam-Event des Jahres ab. Sie sei nach ihrer langen Verletzungspause noch nicht in ihrer besten Verfassung, so die 23-Jährige.

“Diese Entscheidung zu treffen, war für mich unglaublich schwierig”, schrieb Zheng, die 2024 in Melbourne zum bislang einzigen Mal in ihrer Karriere ein Major-Finale bestritten hatte. “Ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Ort und war sehr darauf erpicht, meine neue Saison im Melbourne Park zu starten.”

Zheng dürfte schon bald zurückkehren

Zheng konnte seit Wimbledon aufgrund einer langwierigen Ellbogenverletzung nur zwei Matches bestreiten und fiel in der Weltrangliste auf Platz 24 zurück. Trotz der Australian-Open-Absage dürfte die Asiatin schon bald auf den Court zurückkehren. Die Genesung schreite nach einer komplikationslosen Off-Season gut voran, erklärte Zheng.

Allzu viele Punkte in der Weltrangliste wird Zheng trotz ihrer Absage nicht verlieren. Im Vorjahr war sie bereits in der zweiten Runde an der Deutschen Laura Siegemund gescheitert.