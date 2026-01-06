64 Millionen Euro! Australian Open mit Rekord-Preisgeld

Die Australian Open 2026 hauen so viel Geld raus wie noch nie: 111,5 Millionen australische Dollar werden in diesem Jahr verteilt, das entspricht rund 64 Millionen Euro.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 11:07 Uhr

© Getty Images

Das Wettrennen der Grand-Slam-Turniere geht auch in Sachen Preisgeldausschüttung immer weiter. So werden bei den Australian Open 2026 erstmals mehr als 100 Millionen australische Dollar verteilt. Konkret 111,5 Millionen, eine Erhöhung von mehr als 16 Prozent im Vergleich zu 2025 (96,5 Millionen).

Die Siegerin und der Sieger der Einzelkonkurrenz erhalten jeweils 4,15 Millionen australische Dollar (rund 2,58 Millionen Euro). Das ist ein Plus von 19 Prozent gegenüber 2025.

Grundlegend gibt es auf allen Ebenen eine Steigerung von mindestens 10 Prozent, dazu mehr für die Spesenkasse.

“Indem wir Spieler aller Leistungsklassen unterstützen, bauen wir einen größeren Talentpool auf und schaffen spannendere Geschichten für die Fans”, sagt Turnierboss Craig Tiley.

In den Qualifikationsrunden gibt es ebenso eine Steigerung um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2023 habe man hier insgesamt eine Steigerung von 55 Prozent erreicht.

Wie viel Preisgeld gibt's für die einzelnen Runden?

Konkret werden im Einzel in 2026 verteilt: