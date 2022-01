Australian Open: Rafael Nadal mit entspanntem Auftaktsieg

Rafael Nadal (ATP-Nr. 5) ist mit einem lockeren Dreisatzerfolg in die Australian Open 2022 gestartet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.01.2022, 07:02 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Nadal schlug den US-Amerikaner Marcos Giron locker mit 6:1, 6:4 und 6:2.

Der Sieger aus 2009 dominierte das Match durchweg, vor allem über seine Vorhand, ging in jedem Satz schon früh mit Break in Führung. Und ließ bei eigenem Aufschlag kaum etwas zu - Giron kam im gesamten Spiel nur zu zwei Breakchancen.

Nadal indes feuerte 34 Winner auf die Gegenseite und hielt die Fehler ohne Not mit 26 im grünen Bereich.

Nadals Zweitrundenmatch könnte allerdings härter werden, auch in Sachen Publikumsgunst: Denn hier könnte Lokalmatador Thanasi Kokkinakis warten. Der lange verletzte Australier hatte gerade erst in Adelaide sein erstes ATP-Turnier gewonnen und damit für eine der schönsten Storys zum Saisonauftakt gesorgt. Kokkinakis muss allerdings erst sein Auftaktspiel gegen Yannick Hanfmann gewinnen (ab 7 Uhr hier im Liveticker!).

Nadal nach Coronaerkrankung: "Vier Tage im Bett, drei weitere körperlich erledigt"

"Herausfordernde Monate, nicht nur die letzten sechs", erklärte Nadal, der Fuß mache ihm schon seine gesamte Karriere zu schaffen und er habe bereits 2020 wieder größere Probleme damit gehabt. "Das ist schwer zu sagen", so Nadal auf die Frage nach seinem aktuellen Level. "Die Sachen sind immer schwierig, man muss einen Tag nach dem anderen angehen. An manchen hat man nicht das beste Gefühl, aber man muss alles positiv angehen, mit der richtigen Energie." Es gehe letztlich "besser und besser", der Titelgewinn der der vorvergangenen Woche in Melbourne sei natürlich "eine schöne Sache" gewesen.

Seine Coronaerkrankung hat Nadal hinter sich, "ich war vier Tage im Bett und drei weitere körperlich erledigt", so Nadal. Ob er noch Nachwirkungen spüre? Schwierig zu beantworten, so der 35-Jährige, er wisse aktuell nicht, wenn er müder sei als normal, ob das von der Erkrankung komme oder daher, dass er sechs Monate nicht auf der Tour gewesen sei.

Überraschung durch Korda, Siege von Berrettini und Shapovalov

Für eine kleine Überraschung am ersten Tag der Australian Open sorgte Sebastian Korda, der den an 12 gesetzten Cameron Norrie äußerst souverän mit 6:4, 6:0 und 6:3 aus dem Turnier nahm.

Weiter sind die gesetzten Matteo Berrettini (4:6, 6:2, 7:6 (3), 6:3 gegen Brandon Nakashima), Denis Shapovalov (7:6 (3), 6:4, 3:6, 76 (3) gegen Laslo Djere) und Pablo Carreno Busta (6:1, 6:2, 7:6 (2) gegen Tomas Etcheverry).

Ausgeschieden ist hingegen Peter Gojowczyk nach einem 3:6, 3:6, 3:6 gegen Benjamin Bonzi.

