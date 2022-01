Australian Open: Rafael Nadal nach 0:2-Satzrückstand gegen Medvedev zum 21. Grand-Slam-Sieg!

Rafael Nadal hat mit einem unglaublichen Comeback im Endspiel der der Australian Open 2022 seinen 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier geholt. Der Spanier besiegte Daniil Medvedev mit 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4 und 7:5.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.01.2022, 15:22 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal am Sonntag in Melbourne

Was für eine Vorstellung von Rafael Nadal! Der spanische Großmeister holte gegen Daniil Medvedev einen 0:2-Satzrückstand auf und gewann mit 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4 und 7:5 seinen 21. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier. In Australien war es erste der zweite. Dort hatte Nadal 2009 im Endspiel gegen Roger Federer gewonnen. Medvedev konnte damit nach seinem Triumph bei den US Open im Herbst 2021 sofort mit dem zweiten Major-Sieg nachlegen. Nadal liegt damit um enen Sieg vor seinen großen Rivalen Federer und Novak Djokovc, die jeweils bei 20 Grand-Slam-Triumphen halten.

Medvedev startete deutlich besser in sein viertes Finale bei einem der vier größten Turniere im Tenniszirkus als Nadal bei seinem 29. Anlauf. Nachdem der Spanier schon in seinen ersten beiden Aufschlagspielen Probleme hatte, holte sich Medvedev das Break zum 3:2 und legte im siebten Spiel ein weiteres nach. Im zweiten Akt schien sich das Momentum zu drehen: Rafael Nadal ging zweimal mit einem Break in Führung, zum 3:1 und zum 5:3. Medvedev kam beide Male zurück, konnte auch im Tiebreak Rückstände wettmachen. Und stellte nach mehr als zwei Stunden Spielzeit auf 2:0.

Im dritten Durchgang erarbeitete sich Medvedev im sechsten Spiel ein 0:40, Nadal wehrte alle drei Breakbälle ab, glich zum 3:3 aus. Nun zeigte Medvedev Nerven, half beim Break von Nadal zum 5:4 mit ein paar kuriosen Fehlntscheidungen kräftig mit. Nach 3:10 Stunden Spielzeit hatte Nadal einen Satz aufgeholt.

Nadal wehrt Breakchancen ab, Medvedev trifft schlechte Entscheidungen

Auch im vierten Satz schien Medvedev früh auf der Siegerstraße. Aber Rafael Nadal schafte es nicht nur, ein 15:40 aufzuholen, er legte auch gleich mit einem Break zum 2:1 nach. Medvedev schaffte postwendend den Ausgleich - nicht zur Freude des Großteils des Publikums, das sich erwartungsgemäß in der Ecke Nadals versamemelt hatte. Eben der ging wieder mit einem Break zum 3:2 in Führung, benötigte dafür insgesamt sieben Chancen. Beim Stand von 3:5 hatte Medvedev noch einmal zwei Gelegenheiten, um in den Satz zurückzukommen. Und vergab eine davon mit einem total missglückten Stoppversuch. Nadal bedankte sich artig. Und stellte nach 4:12 Stunden Matchdauer den Satzgleichstand her.

In der Entscheidung hätte Nadal gleich nachlegen können, Medvedev konterte aber scohn im ersten Spiel eine Breakchance seines Gegners. Im fünften Spiel war es dann aber soweit: Nadal legte einen Vorhand-Longline-Bal auf die Linie, ging mit 3:2 in Führung. Medvedev vergab im darauffolgenden Spiel drei Chancen zum Ausgleich, allesamt mit Fehlern beim Return. Nadal lsah bei 5:4 und 30:0 schon wie der sichere Sieger aus - dann leistete er sich eine kurze Schwächephase. Medvedev glich aus. Nur um im elften Spiel wieder drei Breakbälle zuzulassen. Die dritte nutzte Nadal. 5:23 Stunden nach Spielbeginn durfte Nadal jubeln.

Es war das fünfte Aufeinandertreffen von Medvedev und Nadal, das zweite in einem Grand-Slam-Finale. Auch 2019 hatte sich Nadal bei den US Open in fünf Sätzen behaupten können. Damals allerdings war es der Spanier, der die ersten beiden Sätze gewonnen hatte.

