Australian Open: Rafael Nadal übersteht Linkshänder-Duell mit Cameron Norrie

Rafael Nadal hat am Samstag das Achtelfinale bei den Australian Open erreicht. Im Duell zweier Linkshänder setzte sich der Mallorquiner mit 7:5, 6:2, 7:5 durch. Im Achtelfinale bekommt es Nadal am Montag mit Fabio Fognini, der Alex de Minaur in drei Sätzen bezwang, zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2021, 14:05 Uhr

"Ich habe zu Beginn des Matches nicht alle Chancen genutzt, die ich bekommen habe. Deshalb wurde es eng", sagte Nadal. "Dann ist es normal, dass du etwas leiden musst. Die Hauptsache ist, dass ich in der zweiten Woche stehe."

Nadal war zunächst in der leeren Rod Laver Arena im Hintertreffen, Norrie nahm ihm den Aufschlag zum 3:2 ab. Der 20-fache Grand-Slam-Champion schaffte jedoch das sofortige Rebreak, und ein weiteres zum 7:5. Im zweiten Satz schlug Nadal im sechsten Game zu, als er Norrie den Aufschlag zu null abnahm. Mit vier Games in Folge stellte er nach 33 Minuten auf 6:2.

Nadals utopische Slam-Satz-Serie

Im dritten Satz wurde die Partie kurzzeitig unterbrochen, da es in Melbourne zu tröpfeln begann. Beide Spieler hielten sich bei eigenem Aufschlag schadlos, ehe Nadal im zwölften Game von unerzwungenen Fehlern seines Gegners profitierte und nach 2:13 Stunden seinen ersten Matchball verwandelte. Damit hat Nadal nun seine letzten 30 Sätze bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen.

Mit seinem zweiten Titel bei den Australian Open nach 2009 würde Nadal in der ewigen Grand-Slam-Rekordliste Roger Federer (Schweiz/20 Siege) überholen. Auch wäre er damit der erste Spieler in der Ära des Profitennis (seit 1968), der jedes der vier wichtigsten Turniere der Welt zweimal gewonnen hat. Federer fehlt wegen zweier Knie-Operationen

seit über einem Jahr auf der Tour und peilt im März in Doha sein Comeback an.

Nadal, der wegen Rückenproblemen den ATP Cup in der vergangenen Woche ausgelassen hatte, ist im laufenden Turnier noch immer ohne Satzverlust. Er spielt sein In seinem 14. Achtelfinale in Melbourne - nur Federer (18) hat mehr bestritten.

Parallel zu Nadals Match schlug Fognini de Minaur überraschend klar mit 6:4, 6:3, 6:4. Nadals Bilanz gegen Fognini steht bei 12-4, 6-1 auf Hartplätzen. "Ich muss mich verbessern, denn ich erwarte kein einfaches Match", sagte Nadal.

Australian Open: Achtelfinale bei den Herren:

Djokovic vs. Raonic

Lajovic vs. Zverev

Thiem vs. Dimitrov

Auger-Aliassime vs. Karatsev

Rublev vs. Ruud

Medvedev vs. McDonald

Tsitsipas vs. Berrettini

Fognini vs. Nadal

