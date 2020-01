Australian Open: Roger Federer nach glattem Auftaktsieg in Runde 2

Roger Federer hat bei den Australian Open 2020 einen Auftakt nach Maß gefeiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.01.2020, 06:25 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Mit 6:3, 6:2 und 6:2 gewann Federer gegen den US-Amerikaner Steve Johnson und zog damit zum 21. Mal in die zweite Runde bei den Australian Open ein.

Nur 1 Stunde und 21 Minuten brauchte der Schweizer für seinen Sieg, und von seinen Bedenken war wenig zu spüren. Im Vorfeld hatte Federer davon gesprochen, aufgrund seiner fehlenden Matchpraxis keine großen Erwartungen zu hegen - er hatte zuletzt im November bei den ATP Finals ein offizielles Match gespielt. Im Gegensatz zu Johnson, der bereits zwei Challenger-Turniere in Australien hinter sich hatte, eines davon hatte er gewonnen.

Federer aber gelang ein Traumstart, er breakte den Weltranglisten-75. direkt in dessen ersten Aufschlagspiel, wie im Übrigen auch in den Sätzen zwei und drei. Federer überzeugte hierbei in allen Belangen, zeigte sich auch stark beim Return. Fünf Breaks insgesamt gelangen ihm.

Federer variierte gut und suchte oft den Weg ans Netz - mit Erfolg. Bei 32 Angriffen machte er zu 72 Prozent den Punkt.

Federer, aktuell Weltranglisten-Dritter, trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem Serben Filip Krajinovic und dem Franzosen Quentin Halys.

"Ich bin sehr glücklich, es ist schön, zurück zu sein in Australien", sagte Federer im Anschluss im On-Court-Talk mit Jim Courier. "Ich habe mich sehr gut gefühlt."

Er habe "wirklich hart" trainiert, "wie ich das immer mache". Er sei froh, keine Rückschläge gehabt zu haben. "Das ist eine feine Voraussetzung für die Saison." Er habe sich im Training bereits gut gefühlt, es sei schön, wenn sich das auch auf dem Matchcourt zeige.

Federer bei den Australian Open: Noch zwei Siege bis zur 100

Bei den Australian Open 2020 könnte Federer ein weiteres Jubiläum feiern: Noch zwei Siege und er hätte 100 Matches in Melbourne gewonnen - nach dem Sieg über Johnson lautet seine Bilanz 98 Siege bei 14 Niederlagen. 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 und 2018 hatte Federer bei den Australian Open triumphiert.

Der Schweizer hatte für seinen Anlauf auf den siebten Titel am Yarra River auf ein Vorbereitungsturnier verzichtet, obwohl er ursprünglich für den neu gegründeten ATP Cup zugesagt hatte. Seine Absage hatte Federer mit dem Wunsch nach Zeit mit seiner Familie begründet. Nach seinem Saisonende hatte Federer eine Reihe an Showkämpfen mit Alexander Zverev in Südamerika bestritten.