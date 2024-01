Australian Open: Sabalenka besiegt Goff und zieht ins Finale ein

Titelverteidigerin Aryna Sabalenka hat einmal mehr bewiesen, dass der Titel bei den Australian Open 2024 nur über sie geht. In einem wechselhaften Halbfinale konnte sie Coco Gauff mit 7:6 (2) und 6:4 bezwingen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2024, 11:58 Uhr

War es jetzt das vorweg genommene Finale, von dem alle im Vorfeld der Partie gesprochen haben? Spektakulär war das Match zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff ohne Frage phasenweise. Beide Spielerinnen zeigten aber auch, dass sie in Schwächenphasen fallen können. Die Fans in der Rod-Laver-Arena erlebten jedenfalls Hochgeschwindigkeits-Tennis. Beide Spielerinnen versuchten, bei jedem Ballwechsel sofort in den Angriffsmodus zu kommen.

Aryna Sabalenka im Finale auf jeden Fall Favoritin

Titelverteigigerin Sabalenka erwischte dabei den besseren Start und führte im ersten Durchgang mit 5:2. Doch Gauff stellte ihr Kämpferherz unter Beweis und rettete sich in den Tie-Break. Hier war Sabalenka etwas konstanter, profitierte aber auch von den Fehlern der US-Amerikanerin.

Der zweite Satz verlief lange ausgeglichen. Aber ein Muster zog sich weiter durch: In den entscheidenden Situationen bewegte sich Sabalenka etwas besser und machte einfach weniger Fehler. Den ersten Matchball konnte Coco Gauff zwar noch mit einem spektakulären Vorhand-Winner abwehren. Beim zweiten Matchball war es dann aber so weit: Nach einer Stunde und 44 Minuten zog Aryna Sabalenka in das Finale der Australian Open 2024 ein.

Dort wird sie auf jeden Fall als Favoritin an den Start gehen. Egal ob sie auf die Ukrainerin Dajana Jastremska oder die Chinesin Zheng Qinwen trifft, die im zweiten Halbfinale gegeneinander antreten.

